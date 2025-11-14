La alcaldesa Grecia Quiroz se reunió con Omar García Harfuch en Michoacán, en donde le hizo una petición.

Un plan específico de seguridad para Uruapan, no sólo el operativo estatal.

“Ahorita ellos traen un plan que es generalizado para el estado de Michoacán. Yo les pedí que traigan un plan específico para Uruapan”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo

Este jueves 13 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajó a Morelia como parte del Plan Michoacán, en donde se reunió con los alcaldes y el gobernador.

Grecia Quiroz pide a Omar García Harfuch un plan de seguridad específico para Uruapan

Tras reunión con Omar García Harfuch en donde se abordó el Operativo Paricutín del Plan Michoacán, Grecia Quiroz reveló que hizo una petición al secretario, un plan de seguridad para Uruapan.

En este aspecto, Grecia Quiroz dijo que espera que se trabaje como se tiene que trabajar y que vayan a recorrer los cerros de Uruapan en donde hay gente armada del crimen organizado y combatan la delincuencia.

Acorde con lo adelantado por Grecia Quiroz, tras el despliegue de fuerzas de seguridad Omar García Harfuch confirmó que Uruapan tendrá un plan de seguridad, como compartió en sus redes sociales el secretario.

Tras esto, Grecia Quiroz pidió que no se pierda la fe en Uruapan, que continúen como un pueblo unido, ya que dará el voto de confianza al plan de seguridad que se aplicará a nivel municipal.

Grecia Quiroz solicitó en reunión con @OHarfuch y autoridades un plan de seguridad específico para Uruapan, no uno genérico como el Plan Michoacán. pic.twitter.com/HS600XtoLa — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 13, 2025

Omar García Harfuch confirma reforzará la seguridad de Uruapan tras reunión con Grecia Quiroz

Mediante en sus redes sociales, Omar García Harfuch brindó detalles sobre su visita al estado parte del Plan Michoacán, así como de su reunión con Grecia Quiroz la tarde de este jueves 13 de noviembre.

Acorde con Omar García Harfuch, se reforzará la vigilancia en Uruapan, en donde también se atenderán las necesidades de la población, ya que junto a la seguridad de Michoacán, son prioridad del Gobierno de México.

Añadió que junto a titulares de la Guardia Nacional y Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, se reunió en Morelia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y alcaldes.

Esto para revisar los ejes estratégicos de seguridad del Plan Michoacán:

Inteligencia

Atención a las causas

Coordinación

Regionalización

Blindaje de fronteras para prevenir delitos

Combate a la extorsión