Carretas de varios municipios del estado de Michoacán se han visto afectadas hoy lunes 17 de noviembre de 2025 por bloqueos de personas armadas; te decimos cuáles son las vialidades cerradas y todos los detalles.

Carretera Quiroga-Lagunilla

Carretera Degollado hacia Vista Hermosa, Sanabria y Salvador Escalante

Carretera Zamora a La Piedad

Carretera Zamora-La Barca

Cabe recordar que el Plan Michoacán se implementa en el estado desde el 9 de noviembre por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la información, los bloqueos en Michoacán iniciaron desde la mañana de hoy en varios municipios, donde grupos de civiles armados prendieron fuego a vehículos y los atravesaron en las vialidades.

Reportan bloqueos hoy en Michoacán (redes sociales)

Reportan bloqueos hoy en Michoacán: Estas son las carreteras y municipios afectados por personas armadas

Durante la mañana de este lunes 17 de noviembre se reportó que civiles armados tomaron vehículos, los incendiaron y los atravesaron en carreteras de varios municipios de Michoacán, lo que afectó la circulación.

Los primeros reportes señalaron que había ocho bloqueos, pero este número aumentó a 10 y, según la información, estas son las carreteras afectadas por personas armadas:

Carretera Quiroga-Lagunilla

Carretera Degollado hacia Vista Hermosa, Sanabria y Salvador Escalante

Carretera Zamora a La Piedad

Carretera Zamora-La Barca

Asimismo, otros municipios de Michoacán afectados por los bloqueos de hoy de personas armadas son:

Morelia

Ecuandureo

Tzintzuntzan

Pátzcuaro

Chavinda

Numarán

Hasta el momento no se ha informado si hay personas lesionadas o detenidas, pero se reportó la suspensión de la circulación vial, así como la asistencia de equipos de emergencia, bomberos y elementos de seguridad.

Cabe mencionar que se desconoce el móvil de los bloqueos, pero alcaldes de La Piedad y Ecuandureo piden a la población que tomen sus precauciones al circular por estas vialidades y municipios.