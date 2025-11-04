¿Hermano de Hernán Bermúdez Requena vinculado con red de corrupción en Tabasco? Esto es lo que se sabe sobre los millonarios contratos que había recibido.

Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, había sido beneficiado durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco.

Por esta razón vinculan al hermano de Hernán Bermúdez Requena con red de corrupción en Tabasco

El medio El Universal dio a conocer los contratos millonarios que habría recibido el hermano de Hernán Bermúdez Requena, Humberto Bermúdez Requena.

Esto pese a que se supondría un conflicto de intereses ya que Hernán Bermúdez Requena, ahora acusado por ser el presunto líder del grupo criminal La Barrendora, se desempeñaba como secretario de Seguridad de Tabasco.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el periodista Pedro Villa y Caña habló sobre los vínculos que tendría Humberto Bermúdez Requena con una red de corrupción en Tabasco.

Esto luego de que del 2020 al 2023 Humberto Bermúdez Requena recibió tres adjudicaciones directas por arrendamiento de oficinas al Instituto de Formación para el Trabajo de Tabasco (Ifortab).

El periodista reafirmó que estos contratos por arrendamientos de oficinas fueron por 4 millones 123 mil 209 pesos.

Hermano de Hernán Bermúdez Requena habría sido beneficiado con contratos millonarios pese al conflicto de intereses

El periodista puntualizó estos contratos podrían constituir un posible conflicto de intereses, debido al parentesco entre Humberto Bermúdez Requena -quien fungía como contratista- y el entonces el secretario de Seguridad estatal que era su hermano.

Durante su conversación, el periodista Pedro Villa y Caña resaltó que lo que llama la atención de estos contratos es que fueron por adjudicación directa.

Es decir, que no fueron licitados públicamente por lo que no se escogió a la empresa que les ofrecía mejores condiciones y el hermano de Hernán Bermúdez Requena no tuvo que competir para conseguirlos.

La mayoría de los contratos que habría recibido Humberto Bermúdez Requena se renovaban cada tres meses.

En la información presentada en El Universal se reveló que el Instituto de Formación para el Trabajo de Tabasco (Ifortab) arrendó las oficinas, pese a que cuenta con oficinas propias en Villahermosa.

Ifortab es una dependencia encargada de ofrecer capacitación laboral a personas en situación de vulnerabilidad.