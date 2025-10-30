Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal de Tabasco, confirmó este jueves 30 de octubre la colaboración con las autoridades federales tras el arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos.

Según los reportes, Leonardo Arturo Leyva Ávalos es ex director de la policía en Tabasco y también es señalado como líder de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detención de ex director de Policía en Tabasco por presuntos nexos con crimen organizado (Especial)

Fiscalía de Tabasco colabora con la federación tras arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos

El fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros informó que las autoridades estatales colaboran con la federación tras el arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, líder de La Barredora.

En una breve intervención, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros dijo que por el debido proceso no podía dar más información sobre el caso de Leonardo Arturo Leyva Ávalos tras su detención.

De acuerdo con la información, Leonardo Arturo Leyva Ávalos es señalado de tener vínculos con Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido hace más de un mes por crimen organizado.

Cabe mencionar que al igual que Hernán Bermúdez Requena, Leonardo Arturo Leyva Ávalos fue funcionario de seguridad en el estado de Tabasco, pero era el enlace con La Barredora.