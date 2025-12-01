Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal de Tabasco aclara que los bienes incautados a Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal “La Barredora” se resolverán en juicio.

En un encuentro con medios el fiscal de Tabasco aseguró que la investigación contra Hernán Bermúdez Requena continúa, cabe recordar que esta tiene fecha de termino para el próximo 23 de diciembre.

Mientras que la lista de los bienes patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena se mantiene como información reservada.

La investigación complementaria en contra de Hernán Bermúdez Requena se mantiene por lo que aún faltan etapas legales de su encuentro con la justicia.

Ahora Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal de Tabasco menciona que se irán a juicio, según la etapa legal que corresponde para definir qué pasará con los bienes incautados de Hernán Bermúdez Requena.

“Vamos a ir a un juicio a la etapa legal que corresponde en materia y entonces podemos definir lo que pasará con esos bienes” Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal de Tabasco

#LoÚltimo El titular de la @FGETabasco refiere que este mes se llevará a cabo la audiencia del extitular de la SSPC, Hernán Bermúdez Requena pic.twitter.com/cpbmsp2SUQ — xevt - xhvt (@xevtfm) December 1, 2025

Además el fiscal de Tabasco aseguró que será este mes de diciembre que Hernán Bermúdez Requena pueda tener audiencia para determinar su situación legal.

Ante el rumor de que Hernán Bermúdez Requena pueda alcanzar una pena en prisión de hasta 100 años el fiscal de Tabasco aseguró que esa determinación la hará un juez por lo que no quiso dar declaraciones al respecto.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay tras escapar de la justicia mexicana al ser señalado como el líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quién a su vez era el secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Bermúdez Requena es acusado de delitos como:

Secuestro agravado

Asociación delictuosa

Extorsión agravada

Por lo que se espera que sea procesado por estos delitos mientras se mantiene en prisión en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.