La Fiscalía de Tabasco informó que ya se fijó la fecha de la audiencia para Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo de huichol fiscal, La Barredora.

De acuerdo con Óscar Tonatiuh Vázquez, titular de la Fiscalía, en dicha audiencia se definirá el manejo de los bienes que se aseguraron luego de su captura en Paraguay.

Asimismo, se resaltó que aún hace falta que se concluyan las investigaciones intermedias para determinar si se irá a juicio.

Audiencia de Hernán Bermúdez Requena será vía Zoom en esta fecha

De acuerdo con el reportero Gilberto Nuñez, la Fiscalía de Tabasco estableció que la audiencia de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, será el próximo martes 23 de diciembre al considerarse un “asunto especial”.

La audiencia se llevará a cabo a las 11:00 horas en el juzgado de control región 9, vía Zoom, desde donde se conectará con el Penal del Altiplano.

Asimismo se resaltó que al término de las investigaciones complementarias será que se lleve la última audiencia antes de un posible inicio de juicio en su contra.

¿De qué se acusa a Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermudez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, es investigado por su participación y liderazgo de La Barredora, grupo dedicado sobre todo al huachicol fiscal.

Ahora, es señalado y fue procesado por su presunta participación en la comisión de los delitos de: