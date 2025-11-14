Verónica y David Hernán Bermúdez, hijos de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, aún no pueden disponer de sus cuentas bancarias.

La jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, del Juzgado Primero de Distrito con sede en Tabasco, rechazó conceder la suspensión definitiva de la medida ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda.

La cual forma parte del acuerdo 228/2025, donde queda estipulado el congelamiento de las cuentas a través de la UIF a partir del pasado 24 de julio, y bajo la presunción de estar vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por lo que los hijos de Hernán Bermúdez Requena, quien está preso en el Altiplano por secuestro, extorsión y asociación delictuosa, impugnaran el fallo.

Fabiola Bermúdez, hija de Hernán Bermúdez Requena, busca descongelar su cuenta bancaria

Aunado a esto, Fabiola Bermúdez Encalada, otra hija de Hernán Bermúdez Requena, logró que se ratifique la demanda de amparo que interpuso en agosto pasado.

Un Tribunal Colegido ordenó que Fabiola Bermúdez pueda ratificar su amparo mediante una videoconferencia y ante un juez.

Al igual que sus hermanos, la hija del líder La Barredora busca que le desbloqueen su cuenta bancaria en BBVA.

Defensa de esta, así como el mismo Hernán Bermúdez Requena, argumenta que las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera responden a una supuesta persecución política.

Hernán Bermudez Requena, líder de La Barredora, queda vinculado a proceso (Michelle Rojas)

Cabe mencionar que además del congelamiento de cuentas bancarias de los hijos de Hernán Bermúdez Requena, autoridades aplicaron otras medidas a familiares de este.

Como la suspensión de empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, medidas que concluirán una vez que las autoridades den por terminada la investigación.