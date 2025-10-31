José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano de AMLO, afirmó que los integrantes de la célula de La Barredora ya han sido señalados y ahora están huyendo del estado.

Durante una breve entrevista, José Ramiro López Obrador aseguró que muchos integrantes de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están huyendo de Tabasco.

Al ser cuestionado sobre si aún hay “cabecillas” de La Barredora, José Ramiro López Obrador dijo que sí, pues han sido señalados por las investigaciones y se les está dando seguimiento.

“Aún quedan, todavía quedan integradas denuncias y demandas y se les está dando seguimiento”. José Ramiro López Obrador

José Ramiro López Obrador confirmó que los seis policías detenidos en Tabasco estaban vinculados al grupo de La Barredora de Hernán Bermúdez Requena y aseguró que hay más carpetas de investigación.