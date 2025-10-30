Javier May, gobernador de Tabasco, habló sobre el arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos y dijo que esta acción refleja el combate a la impunidad que se realiza en el estado.

Este jueves 30 de octubre se dio a conocer la detención de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, ex director de la policía en Tabasco y señalado de tener vínculos con Hernán Bermúdez Requena.

Detención de ex director de Policía en Tabasco por presuntos nexos con crimen organizado (Especial)

Javier May destaca combate a la impunidad en Tabasco tras arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos

El gobernador Javier May afirmó que el arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos refleja el combate a la impunidad que se está realizando en Tabasco y dijo que se seguirá trabajando.

Javier May resaltó que se sigue trabajando en materia de seguridad para llevar paz al estado de Tabasco, afirmó que continúan trabajando y pronto se verán más resultados.

Al ser cuestionado sobre el proceso que enfrenta Leonardo Arturo Leyva Ávalos, presunto líder de La Barredora, Javier May comentó que ese tema lo está llevando la fiscalía estatal.

🔴Luego de la detención de Arturo “N”, exdirector de la Policía Estatal durante la administración de Hernán “N”, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, el gobernador Javier May Rodríguez afirmó que el caso forma parte de las acciones permanentes… pic.twitter.com/oQf3pnTFF4 — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2025

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal de Tabasco, confirmó este jueves 30 de octubre la colaboración con las autoridades federales tras el arresto de Leonardo Arturo Leyva Ávalos.

Pese a esto, el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros dijo que no puede dar más detalles sobre el caso de Leonardo Arturo Leyva Ávalos, recién detenido, por el debido proceso.