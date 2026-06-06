La madre de la periodista Roxana Guzmán, reportada como desaparecida en Veracruz, sostuvo un diálogo con la presidenta Sheinbaum tras el cual se dijo “destrozada” por lo sucedido.

En entrevista con Jaime Núñez para Radio Fórmula, la madre de la periodista Roxana Guzmán detalló la breve charla que sostuvo con Claudia Sheinbaum, en donde exigió justicia y la pronta localización de su hija.

Madre de Roxana Guzmán detalla diálogo con Sheinbaum para exigir justicia

En entrevista, Rubicela Ramírez, madre de la periodista Roxana Guzmán, señaló que su familia se encuentra destrozada tras la desaparición de su hija en el estado de Veracruz.

Manifestó que logró sostener una breve charla al respecto con la presidenta Sheinbaum, a quien le solicitó redoblar los esfuerzos para dar con la pronta localización de su hija.

Por su parte, la mandataria nacional la instó a confiar en las investigaciones de las autoridades, las cuales dijo ya trabajan en dar solución a este caso.

Captan en video el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Rubicela Ramírez reiteró su solicitud hacia las autoridades estatales y federales para reforzar los operativos de búsqueda de su hija, la periodista Roxana Guzmán.

Cabe señalar que la presidenta Sheinbaum reiteró en conferencia de prensa que lo más importante “es lograr su localización”, invitando a evitar conjeturas de lo sucedido.

Sheinbaum manifestó que una vez se logre su ubicación, se podrá seguir con todas las investigaciones posibles hasta deslindar responsabilidades.