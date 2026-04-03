La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aseguró que las playas de Alvarado, Veracruz, se encuentran limpias tras el derrame de petróleo en el Golfo de México que provocaron contaminación y cambios en el medio ambiente.

Durante esta temporada vacacional de Semana Santa, autoridades federales informaron que, tras los trabajos coordinados entre los gobiernos federal, estatal y municipal, las playas de esta región son aptas para recibir a turistas.

Cabe recordar que Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT, junto con representantes del Grupo Interinstitucional (GI), realizó recorridos previos de supervisión para verificar los trabajos de limpieza en las costas de Veracruz después del derrame petrolero.

Playas de Veracruz que reportan limpieza tras derrame de petróleo en el Golfo de México

Además de las playas de Alvarado, otras zonas costeras de Veracruz se reportan limpias o continúan con labores de saneamiento tras el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Entre las playas y zonas monitoreadas se encuentran:

Playa Punta San Juan

Playa Pajapan

Playa Barrillas

Laguna del Ostión

Playa La Trocha

Playa Escolleras de Alvarado

Las autoridades señalaron que se mantienen trabajos de limpieza y monitoreo permanente para garantizar condiciones seguras para visitantes y comunidades locales.

Pescadores logran captura de 8 toneladas de jurel en playa de Alvarado tras derrame

Como parte de los indicadores sobre las condiciones del mar, autoridades informaron que cerca de 20 pescadores lograron capturar alrededor de 8 toneladas de jurel frente a las costas de Alvarado.

De acuerdo con los reportes oficiales, esta captura representa una de las más importantes de la temporada, lo que, según las autoridades, refleja resultados positivos de los trabajos de monitoreo ambiental y limpieza realizados tras el derrame.

Asimismo, destacaron que esta actividad permite mantener la actividad económica de las comunidades pesqueras de la región.

Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismos desconcentrados de la SEMARNAT, realizan inspecciones en sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.

Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector de hidrocarburos y prevenir nuevos derrames petroleros en el Golfo de México.