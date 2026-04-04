El Gobierno de México informó que, a más de un mes del derrame en el Golfo de México, se han recolectado 889 toneladas de hidrocarburo.

El Grupo Interinstitucional, integrado por dependencias como Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, coordina trabajos intensivos de limpieza en zonas afectadas.

Las labores abarcan 630 kilómetros de litoral, principalmente en Veracruz y Tabasco, donde continúan acciones de contención, monitoreo ambiental y recuperación de playas impactadas.

Retiro de hidrocarburo en el Golfo de México avanza mientras continúa monitoreo ambiental

Autoridades desplegaron 3 mil 145 elementos en 48 playas, de las cuales 32 ya no presentan arribazón, reflejando avances en la limpieza.

El operativo incluye 25 embarcaciones, 48 vehículos y nueve aeronaves, además de drones y barreras de contención para evitar la dispersión del hidrocarburo.

Semar, Pemex y Profepa atienden derrame de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco (Cortesía)

También se realizaron sobrevuelos en la zona de Cantarell y muestreos con cadena de custodia, sin que hasta ahora se identifique la fuente del derrame.

En paralelo, se desarrolla un análisis de impacto en fauna marina para definir acciones de remediación y protección de ecosistemas sensibles.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación coordina estudios sobre posibles afectaciones a productos pesqueros en colaboración con universidades.

Asimismo, se contrató a 958 personas, incluidos pescadores locales, para apoyar en las labores de limpieza en municipios costeros de Veracruz y Tabasco.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca anunció apoyos de 15 mil pesos para 3 mil 379 pescadores afectados por el incidente .

Las autoridades mantienen vigilancia en áreas naturales protegidas, manglares y zonas de anidación de tortugas para prevenir daños mayores al ecosistema regional.