Claudia Sheinbaum destacó la presencia de turistas en playas de Veracruz durante Semana Santa pese al derrame en el Golfo de México.

“Así como que mucho impacto, mucho impacto, no verdad… si hubiera estado en otras condiciones el mar no hubiera habido la cantidad de turistas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 6 de abril de 2026, la presidenta mostró imágenes de Villa del Mar, Mata de Uva, Coatzacoalcos, Nautla y Chachalacas, subrayando que las labores de limpieza han permitido mantener la actividad turística con una ocupación hotelera del 80% durante Semana Santa.

Además, anunció la creación de un Observatorio del Golfo de México para investigar el origen de los derrames petroleros como el ocurrido en Veracruz.

Claudia Sheinbaum presume ocupación hotelera del 80% por Semana Santa

Claudia Sheinbaum destacó que el promedio de ocupación hotelera por Semana Santa en los principales destinos turísticos fue de 80 por ciento e varios destinos, incluido Veracruz.

No obstante, se va a dar un informe final al paso de las dos semanas de vacaciones de las que disfrutan sobre todo estudiantes y maestros de Educación Básica.

Sheinbaum va por un Observatorio del Golfo de México

Claudia Sheinbaum detalló que a los análisis de Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se suman investigadores especializados en el Golfo de México a fin de conocer el origen de los derrames petroleros.

El proyecto no sería solo a corto plazo sino para establecer un Observatorio del Golfo de México, como ya existe en el Pacífico.

Nueva polémica con TV Azteca por el derrame en el Golfo de México

Claudia Sheinbaum dijo que sería bueno que los empresarios del sector turístico hablen con TV Azteca, luego de que durante la conferencia mañanera fue planteado un daño al turismo de Veracruz por la difusión del tema del derrame en el Golfo de México.

La presidenta dijo que es distinto no estar de acuerdo con el gobierno a optar por afectar a terceros como hoteleros y restauranteros.