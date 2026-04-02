Rocío Nahle confirmó que el DJ Martin Garrix se presentará el sábado 18 de abril de 2026 en el Festival Puerto Sonoro, en la Macroplaza del Puerto, con entrada gratuita.

El anuncio, celebrado por jóvenes y sectores turísticos, ocurre en medio de la crisis ambiental provocada por el derrame de hidrocarburos en el Corredor Arrecifal del Suroeste.

Aunque Pemex y la Marina reportaron avances en la limpieza, pescadores y ambientalistas denuncian que los daños a la flora, fauna y economía persisten.

Concierto de Martin Garrix en Veracruz se dará en medio de crisis ambiental que enfrenta Rocío Nahle

Si bien el concierto de Martin Garrix en Veracruz fue bien recibido por un sector de la población, otro señaló a Rocío Nahle que aún no se arregla la crisis ambiental en el Corredor Arrecifal del Suroeste.

Recordemos que a inicios de marzo, Rocío Nahle confirmó un derrame de petroleo que afectó las costas de Veracruz, el cual provocó una crisis ambiental que persiste al día de hoy.

Aunque Pemex y la Secretaría de Marina confirmaron que recuperaron alrededor de 800 toneladas de residuos, flora, fauna y actividades económicas siguen afectadas.

Pescadores no han podido salir a realizar su labor, al mismo tiempo que organismos ambientalistas ha reportado la muerte de varios animales y afectaciones en el Corredor Arrecifal del Suroeste.

Esto a pesar de que se reportó una limpieza total en el 85% de las playas afectadas.

Detalles de Rocío Nahle sobre el concierto de Martin Garrix en Veracruz

En su mensaje, Rocío Nahle menciona que será el próximo 18 de abril cuando Martin Garrix se presente en el Festival Puerto Sonoro de Veracruz.

El concierto tendrá entrada gratuita y será en la Macroplaza del Puerto.

El horario de inicio de la presentación del conocido DJ será a las 10:10 p.m. del mencionado sábado, siendo también la primera vez que da un espectáculo en dicho estado.

Rocío Nahle señala que este evento se hace para promover la cultura y el turismo,pero sobre todo para tener un acercamiento con lo jóvenes locales.

Pues todos “tenemos derecho a la diversión y a ser feliz”, aclarando también que esto forma parte del “circuito de festivales por la paz” que organiza el gobierno federal.