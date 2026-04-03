La Laguna del Ostión, en Jicacal, Veracruz, está libre de hidrocarburos, tal como confirmó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mediante una publicación este jueves 2 de abril.

En días recientes, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, realizó diversos recorridos en varios puntos de Veracruz, como Laguna del Ostión, ante reportes de hidrocarburos por derrame en el Golfo de México.

Derivado de los recorridos, se descartó daño al Corredor Arrecifal del Suroeste, en el Golfo de México, mientras que el 1 de abril, Semarnat declaró condiciones adecuadas en Laguna del Ostión.

Laguna del Ostión en Veracruz está libre de hidrocarburos tras derrame: Semarnat

Tras los recorridos, Semarnat declaró este jueves 2 de abril que Laguna del Ostión, al sur de Veracruz, está libre de hidrocarburos, ya que no se encontró su presencia ni en el agua ni en la zona de manglar.

Semarnat compartió el video de la Laguna del Ostión, el cual fue realizado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como parte de las acciones de monitoreo.

El pasado 27 de marzo, habitantes de la comunidad El Pescador, en Pajapan, Veracruz, habían solicitado apoyo por la contaminación de la Laguna del Ostión, que afectaba tanto a su población como a otras veinte.

El derrame había afectado la alimentación de 21 comunidades, por lo cual, solicitaron víveres mientras se organizaban para limpiar la Laguna del Ostión, como informaron varios medios de comunicación.

Semarnat declara libre de hidrocarburos Laguna del Ostión (Captura de pantalla)

Playas de Campeche hasta Tamaulipas siguen en limpieza por derrame en el Golfo de México

Aunque Profepa no dio mayor información sobre la condición de la Laguna del Ostión, sí señaló otras tres costas del Golfo de México que se encuentran limpias de hidrocarburos al día de hoy jueves 2 de abril:

Playa Miramar

Playa Las Barrancas

Playa Monzo

Asimismo, se compartió un video con las imágenes de varias playas desde Campeche hasta Tamaulipas que siguen bajo trabajos de limpieza por derrame de hidrocarburos, entre ellas:

Playa El Jiote

Mata de Uva y Antón Lizardo en Veracruz

Coatzacoalcos

Playa Chachalacas

Escolleras

Tuxpan

Ciudad del Carmen, Campeche

Playa Mezquital, Tamaulipas

Playa Pelícano, Tabasco

Profepa también confirmó que el Grupo Interinstitucional mantiene atención permanente en las costas del Golfo de México.