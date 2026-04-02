El Colegio de Biólogos Profesionales de Veracruz informó que el Plan Local de Contingencias ha logrado sanear playas de San Andrés Tuxtla, en Veracruz.

Así lo reconoció Cristian de Jesús Vargas Quino, integrante del Colegio de Biólogos Profesionales de Veracruz, mediante un video.

“En las playas que son del municipio de San Andrés Tuxtla como Arroyo de Lisa, Balzapote, Toro Prieto, 2 de Abril, Playa Hermosa y Playa Ensenada ha recalado material de hidrocarburo. Sin embargo, en colaboración y coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno hemos estado realizando las labores de limpieza en estas playas. Hasta la fecha hemos tenido una recolección de este material de una tonelada y media.” Cristian de Jesús Vargas Quino

Reportan que plan de contingencias logra sanear playas de San Andrés Tuxtla

Cristian de Jesús Vargas Quino reconoció que gracias al Plan Local de Contingencias de la Secretaría de Marina, avanzan los trabajos de recolección y limpieza en playas veracruzanas.

Mejorando así la salud de los ecosistemas marinos y costeros del estado.

Plan de contingencias logra sanear playas de San Andrés Tuxtla (Especial)

De acuerdo con Vargas Quino, se ha recolectado una tonelada y media en las playas del municipio de San Andrés Tuxtla:

Arroyo de Lisa

Balzapote

Toro Prieto

2 de Abril

Playa Hermosa

Playa Ensenada

El integrante del Colegio de Biólogos Profesionales de Veracruz expresó que el material de hidrocarburo que se ha recolectado tendrá su destino final a través de las dependencias correspondientes.

De igual manera, Cristian de Jesús Vargas Quino destacó que continuarán realizando acciones de limpieza de playas en el municipio de San Andrés Tuxtla.

Vargas Quino reconoció que el Plan Local de Contingencias se activó gracias a la Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval de Veracruz, para sanear las playas ante la catástrofe ambiental.

Además, destacó la participación del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla al estar atento de la situación ambiental que se ha presentado en el municipio.

Hacia el final de su mensaje, Cristian de Jesús Vargas Quino afirmó que seguirán “trabajando en estas labores para ir mejorando la salud” de los ecosistemas marinos y costeros de la región.