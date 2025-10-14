El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, desmintió que hayan muerto 192 estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Salud en Poza Rica, Veracruz, por la lluvias e inundaciones del 10 de octubre.

“La unidad de ciencias de la salud, donde estuvo mayormente el problema… algunos estudiantes nos comentaban… que ellos habían escuchado que en la facultad de ciencias había cadáveres de estudiantes, eso no podía ser porque se habían suspendido clases y el impacto de la inundación fue a entre cuatro o cinco de la mañana… fue afectada totalmente, pero todo en cuestiones de infraestructura, esa información que se manejaba no es cierta” Martín Aguilar Sánchez. Rector Universidad Veracruzana

Así lo dijo luego de que circulara información de que habían sido obligados a acudir a clases por lo que dijo que las clases se suspendieron y anunció que se levanta un censo para asegurar que todos estén bien.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, el rector insistió que las clases habían sido suspendidas y la inundación fue en la madrugada, por lo que no había estudiantes en la facultad de Ciecias de la Salud de la UV.

Rector de la UV confirma muerte de una estudiante que estaba en su casa

El rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez confirmo la muerte de Diana, una estudiante de Psicología pero aclaró que se encontraba en la pensión en la que vivía.

Además, dijo que de haber sucedido más muertes ya habría quejas de los padres de familia y por parte de la Fiscalía de Veracruz no ha habido más reportes al respecto.

Al momento, por la tragedia en cinco estados se cuentan 64 muertos y 65 desaparecidos.

El rector de la UV dijo que la información que ha circulado es imprecisa y que han localizado a los profesores a fin de que mediante ellos también puedan reportar que todos se encuentran bien en lo que se completa el mencionado censo.

Algunas versiones en redes sociales afirmaban que eran de 192 hasta 300 los supuestos estudiantes muertos.

Agregó que algunos estudiantes se fueron a sus municipios y comunidades de origen en la zona norte de Veracruz, quienes en la Facultad de Ciencias de la Salud estudian las carreras de:

Medicina

Enfermería

Psicología

Odontología

De la misma manera confirmó que algunos familiares de ellos resultaron afectados por las inundaciones pero insistió que ninguno estaba en las instalaciones de la universidad porque no había clases y porque la crecida del Río Cazones fue por la madrugada.