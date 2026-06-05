Integrantes del colectivo de madres buscadoras Flores en el Corazón, realizaron una protesta a las afueras del Estadio Nemesio Diez en Toluca, Estado de México, antes del partido de México vs Serbia.

Por segundo día consecutivo, las activistas se manifestaron a las afueras del recinto deportivo con el fin de exigir justicia y dar visibilidad a la crisis de desapariciones que prevalece en el país.

Ante la movilización del colectivo de madres buscadoras, autoridades del Estado de México desplegaron un dispositivo que evitó que las activistas llegaran hasta la entrada del Estadio Nemesio Diez.

Madres buscadoras se manifestaron previo al partido México vs Serbia en Toluca

Horas antes del partido del 4 de junio, México vs Serbia, decenas de integrantes del colectivo de madres buscadoras, Flores en el Corazón, se manifestaron a las afueras del Estadio Nemesio Diez.

Portando carteles, lonas y fichas de búsqueda, las activistas hicieron un llamado generalizado para que durante el mundial 2026 no se olvide la crisis de desapariciones que priva en todo el país.

Madres Buscadoras protestan afuera de Estadio Nemesio Diez (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Durante la protesta que se llevó a cabo tras una primera jornada de manifestaciones celebrada el 3 de junio, las madres buscadoras organizaron una “cascarita” para llamar la atención de aficionados.

De la misma forma, pegaron en las paredes del Estadio Nemesio Diez, así como en inmuebles vecinos al recinto deportivo, carteles con consignas y fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Cabe destacar que además de las madres buscadoras de Flores en el Corazón, a la protesta se sumaron activistas de la Glorieta de las y los Desaparecidos y familiares de diversos estados de la República.

Policías evitaron que madres buscadoras llegaran a la entrada de Estadio Nemesio Diez

Ante la movilización que madres buscadoras desplegaron en las inmediaciones del Estadio Nemesio Diez antes del México vs Serbia, autoridades del Estado de México desplegaron un operativo especial.

El dispositivo especial corrió a cargo de elementos policiacos de la entidad, del que se ha informado, contó con la participación de mil 700 uniformados que se instalaron alrededor del recinto.

Además, con el objetivo específico de evitar que las activistas llegaran hasta la entrada del inmueble, se montó una valla que impidió que la protesta se extendiera hacia el punto en cuestión.

Así ocurrió debido a que durante la jornada de protestas que se realizó el día previo, las madres buscadoras sí se apostaron en la entrada del Estadio Nemesio Diez.