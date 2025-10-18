Estudiantes de la Universidad Veracruzana protagonizaron una mega marcha en Xalapa, en protesta contra la que denuncian fue negligencia en Poza Rica, Veracruz, que dejó una alumna muerta.

“¡No fue la lluvia, fue negligencia!" Estudiantes de la Universidad Veracruzana

El pasado 10 de octubre, Veracruz fue víctima de un disturbio tropical que dejó intensas lluvias e inundaciones y derivaron en una emergencia para su ciudadanía.

Según estudiantes de la Universidad Veracruzana, campus Poza Rica-Tuxpan y Xalapa, la situación pudo evitarse, por lo cual denuncian negligencia.

Marcha en Xalapa: Estudiantes de la Universidad Veracruzana denuncian negligencia en muerte de alumna

Hoy viernes 17 de octubre tuvo lugar una marcha en Xalapa, en la cual, estudiantes de la Universidad Veracruzana protestaron por la muerte de la alumna Diana Jael, del campus de Poza Rica, por las inundaciones.

En la marcha en Xalapa que convocó a diversas facultades, acusaron asimismo la omisión y tardanza ante las fuertes lluvias, no sólo de parte de la Universidad Veracruzana, también del gobierno de Rocío Nahle.

La marcha en Xalapa partió desde el centro de la ciudad, sobre la avenida Ávila Camacho hasta Rectoría en la Zona Universitaria de la Universidad Veracruzana y estaba conformada por varios contingentes.

Esto mientras exigían la renuncia de Rocío Nahle aunado a que la Universidad Veracruzana se responsabilice de lo que denuncian, fue negligencia contra la alumna y otros estudiantes.

🕊️ Estudiantes de la #UniversidadVeracruzana realizaron una marcha simultánea en distintos municipios de #Veracruz para exigir justicia por lo ocurrido en Poza Rica, donde falleció la universitaria Diana Jael tras las inundaciones #PozaRica pic.twitter.com/IvLBBWhS2t — FotoJarocha.com (@fotojarocha) October 17, 2025

Universidad Veracruzana Poza Rica: Esto fue lo que pasó con la alumna Diana Jael

En la marcha en Xalapa, los estudiantes afirmaron que falta Diana Jael, quien fue encerrada en el cuarto que rentaba cerca del campus de la Universidad Veracruzana en Poza Rica y se ahogó.

Aunque se desconocen las razones, sus caseros habrían cerrado con llave el cuarto de Diana Jael, así como la casa que rentaban en la colonia Morelos a otros estudiantes de la misma Universidad Veracruzana.

Los vecinos señalaron que Diana Jael no pudo escapar, aunque su novio, también estudiante de la Universidad Veracruzana, Carlos Eduardo, intentó rescatarla.