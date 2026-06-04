El Auditorio Nacion al será testigo del regreso de Monsta X a México con un concierto en CDMX por su gira World Tour The X: Nexus.

A continuación algunos detalles importantes para la noche del evento:

Puertas: a partir de las 6:00 p.m.

Concierto: a las 8:00 p.m.

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 10:00 p.m.

Monsta X regresa a México con su gira mundial The X: Nexus

El esperado regreso de Monsta X a México estará marcado por la gira internacional MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS], con la que la agrupación surcoreana recorrerá diversos países durante 2026.

La serie de conciertos también funciona como plataforma de promoción para “The X”, el decimotercer EP de la banda, considerado una de sus producciones más recientes.

Para los integrantes de MONBEBE, nombre oficial de su fandom, la visita representa un reencuentro especialmente significativo tras varios años sin presentaciones grupales en territorio mexicano.

La última vez que el grupo completo actuó en el país fue en julio de 2019, cuando ofreció un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México como parte de la gira We Are Here.

Aunque la subunidad formada por Shownu y Hyungwon visitó la capital durante el Kamp Fest CDMX 2023, esta será la primera aparición conjunta de todos los integrantes desde entonces.

Monsta X (Instagram | @official_monsta_x)

La promotora Ninshi Entertainment confirmó que el tour mundial contempla únicamente dos fechas en la República Mexicana, lo que ha incrementado la expectativa entre los seguidores.