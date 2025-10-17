La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los primeros reportes sobre 192 estudiantes desaparecidos en la Universidad Veracruzana tras las fuertes lluvias del 10 de octubre no son correctos.

“No es cierto el número de estudiantes desaparecidos que mencionaba en ese momento” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Censo oficial de la Universidad Veracruzana

Durante la conferencia mañanera del pueblo del viernes 17 de octubre, Sheinbaum señaló que, según el censo realizado por la Universidad Veracruzana, únicamente se han confirmado dos fallecimientos.

La presidenta de México lamentó estas muertes y subrayó que no existe evidencia de la desaparición de los 192 estudiantes reportados en medios y redes sociales, tras las lluvias e inundaciones.

Estudiantes exigen transparencia y paro de clases

A pesar del pronunciamiento de la presidenta, estudiantes de distintas facultades de la Universidad Veracruzana iniciaron un paro de clases, demandando claridad en los censos y la pronta ubicación de sus compañeros.

Claudia Sheinbaum reconoció la preocupación de los estudiantes y llamó a los familiares de personas desaparecidas a presentar reportes oficiales a través de la línea 079 para garantizar la búsqueda adecuada.

Continúa la emergencia por lluvias en Veracruz

La presidenta de México recordó que la situación por las fuertes lluvias persiste en diversas comunidades de Veracruz y en otros cuatro estados del país, por lo que las autoridades mantienen labores de rescate, censos y atención a damnificados.