Autoridades han alertado de un importante crecimiento del Río Pánuco y existe el riesgo de que se desborde, lo que afectaría a la población de Tampico y del norte del estado de Veracruz.

El desborde del Río Pánuco afectarían aún más a Veracruz, que es una de las entidades que más daños reporta tras las lluvias torrenciales e inundaciones, además de:

Puebla

Querétaro

Hidalgo

San Luis Potosí

Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Emiten alerta por posible desbordamiento del Río Pánuco en Tampico y Veracruz

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, informó que se espera una creciente importante del Río Pánuco que podría afectar Tampico y el norte de Veracruz.

Las autoridades anticiparon que el desbordamiento del Río Pánuco se dará en los próximos dos o tres días, debido a los pronósticos del clima y a que el nivel del agua ya superó la escala.

Ante esto, las autoridades locales exhortan a las familias cercanas al Río Pánuco, principalmente en los municipios de Pueblo Viejo, Veracruz, y Tampico, Tamaulipas, a que evacuen la zona.

Debido a las alertas, se han instalado albergues y refugios temporales para las familias; estos e ubican en:

Tampico, Tamaulipas:

Auditorio Municipal de Tampico

Delegación Zona Norte

Centro de Bienestar y Paz – Col. Vicente Guerrero, Sector Moscú

Auditorio Municipal de Tampico

Pueblo Viejo, Veracruz:

Escuela Primaria Expropiación Petrolera en el centro de Pueblo Viejo

Escuela Primaria Benito Juárez en la Congregación Anáhuac

Escuela Primaria Luis Hidalgo Monroy, en la Colonia California

Escuela Primaria Gabriel Lucio Congregación Primero de Mayo