Autoridades han alertado de un importante crecimiento del Río Pánuco y existe el riesgo de que se desborde, lo que afectaría a la población de Tampico y del norte del estado de Veracruz.

El desborde del Río Pánuco afectarían aún más a Veracruz, que es una de las entidades que más daños reporta tras las lluvias torrenciales e inundaciones, además de:

  • Puebla
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • San Luis Potosí
Inundaciones en Veracruz
Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Emiten alerta por posible desbordamiento del Río Pánuco en Tampico y Veracruz

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, informó que se espera una creciente importante del Río Pánuco que podría afectar Tampico y el norte de Veracruz.

Las autoridades anticiparon que el desbordamiento del Río Pánuco se dará en los próximos dos o tres días, debido a los pronósticos del clima y a que el nivel del agua ya superó la escala.

Ante esto, las autoridades locales exhortan a las familias cercanas al Río Pánuco, principalmente en los municipios de Pueblo Viejo, Veracruz, y Tampico, Tamaulipas, a que evacuen la zona.

Debido a las alertas, se han instalado albergues y refugios temporales para las familias; estos e ubican en:

Tampico, Tamaulipas:

  • Auditorio Municipal de Tampico
  • Delegación Zona Norte
  • Centro de Bienestar y Paz – Col. Vicente Guerrero, Sector Moscú
Pueblo Viejo, Veracruz:

  • Escuela Primaria Expropiación Petrolera en el centro de Pueblo Viejo
  • Escuela Primaria Benito Juárez en la Congregación Anáhuac
  • Escuela Primaria Luis Hidalgo Monroy, en la Colonia California
  • Escuela Primaria Gabriel Lucio Congregación Primero de Mayo
Inundaciones en Poza Rica, Veracruz
Inundaciones en Poza Rica, Veracruz (Jessamyn Nazario / Cuartoscuro / Jessamyn Nazario Mendo)