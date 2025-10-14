Autoridades han alertado de un importante crecimiento del Río Pánuco y existe el riesgo de que se desborde, lo que afectaría a la población de Tampico y del norte del estado de Veracruz.
El desborde del Río Pánuco afectarían aún más a Veracruz, que es una de las entidades que más daños reporta tras las lluvias torrenciales e inundaciones, además de:
- Puebla
- Querétaro
- Hidalgo
- San Luis Potosí
Emiten alerta por posible desbordamiento del Río Pánuco en Tampico y Veracruz
Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, informó que se espera una creciente importante del Río Pánuco que podría afectar Tampico y el norte de Veracruz.
Las autoridades anticiparon que el desbordamiento del Río Pánuco se dará en los próximos dos o tres días, debido a los pronósticos del clima y a que el nivel del agua ya superó la escala.
Ante esto, las autoridades locales exhortan a las familias cercanas al Río Pánuco, principalmente en los municipios de Pueblo Viejo, Veracruz, y Tampico, Tamaulipas, a que evacuen la zona.
Debido a las alertas, se han instalado albergues y refugios temporales para las familias; estos e ubican en:
Tampico, Tamaulipas:
- Auditorio Municipal de Tampico
- Delegación Zona Norte
- Centro de Bienestar y Paz – Col. Vicente Guerrero, Sector Moscú
- Auditorio Municipal de Tampico
Pueblo Viejo, Veracruz:
- Escuela Primaria Expropiación Petrolera en el centro de Pueblo Viejo
- Escuela Primaria Benito Juárez en la Congregación Anáhuac
- Escuela Primaria Luis Hidalgo Monroy, en la Colonia California
- Escuela Primaria Gabriel Lucio Congregación Primero de Mayo