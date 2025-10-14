Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron captados entregando despensas a damnificados en Veracruz tras fuertes lluvias.

En redes sociales reportan que hombres encapuchados que portaban armas largas comenzaron a repartir despensas entre los damnificados de Tihuatlán, Veracruz.

De acuerdo con versiones de redes y algunos medios de comunicación, estos hombres se identificaron como presuntos miembros del CJNG.

En Veracruz, presuntos miembros del CJNG, son captados entregando despensas a damnificados tras fuertes lluvias en México

Con videos en redes sociales exhiben que presuntos miembros del CJNG fueron captados entregando despensas a damnificados tras fuertes lluvias en el estado de Veracruz.

En uno de estos videos se puede ver a hombres fuertemente armados, encapuchados y vestidos con ropa tipo militar bajaban de una camioneta tipo pick up despensas.

En la fila había personas damnificadas esperando recibir su despensa tras estas fuertes lluvias que azotaron en diferentes partes de Veracruz.

Como se observa en uno de estos videos que pasa en redes sociales, en el fondo se logra identificar que la entrega ocurrió en Tihuatlán, Veracruz por un muro pintado con propaganda política del candidato Raúl Hernández Gallardo, de las elecciones del año pasado.

Por lo que creen que este video es reciente y corresponde a esta última afectación en Veracruz.

También en las despensas que fueron entregadas tenían logos con letras blancas con las siglas “CJNG”.

Los hombres encapuchados además pregonaban que el apoyo que recibieron los damnificados de Veracruz era de parte del CJNG.

Sin embargo esta información no ha podido ser confirmada por el Gobierno de Veracruz, ni el federal.

Hasta ahora se desconocen más detalles sobre la entrega de estas despensas por parte de presuntos miembros del CJNG a los damnificados de Veracruz.

Sólo se sabe que las bolsas de despensa contenía productos básicos como productos enlatados no perecederos, papel higiénico, entre otros.