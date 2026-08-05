La Alcaldía Milpa Alta a cargo del alcalde, José Rivero presentó la estrategia turística y cultural “Milpa Alta en agosto: Raíces, Fe y Tradición Viva”, un programa integral orientado a proyectar la riqueza patrimonial, la devoción y la identidad de sus pueblos originarios durante uno de los meses más festivos del año.

Enmarcada por iglesias y parroquias históricas de los siglos XVI, XVII y XVIII, la celebración conjunta tradiciones ancestrales, música de viento, arte efímero, gastronomía biocultural y pirotecnia artesanal, consolidándose como una de las intervenciones turísticas y culturales más importantes del año en la demarcación.

Milpa Alta celebra agosto con la Feria Regional 2026. (cortesía)

Pueblos originarios mantendrán vivas sus tradiciones durante agosto

El eje central de las actividades inicia con la gran LXXXVIII Feria Regional de Milpa Alta 2026, celebrada en honor a la Virgen de la Asunción de María. A Partir del 8 al 23 de agosto, la cabecera de Villa Milpa Alta albergará ritos emblemáticos como la ceremonia del Fuego Nuevo, la bajada y cambio de vestimenta de la imagen religiosa, así como competencias de bandas de viento entre los barrios originarios Santa Martha, San Mateo, La Concepción y Santa Cruz.

Paralelamente, se instalará una exposición comercial y artesanal donde productores locales ofrecen miel, textiles, cerámica de barro, hortalizas y frutos criollos como pera y durazno. La oferta gastronómica incluye platillos insignia como el nopal, la barbacoa, el mole, pulques curados de piñón, guayaba y avena, además de licores artesanales, espectáculos gratuitos y la tradicional quema de castillos pirotécnicos.

Cartelera festiva en los pueblos originarios de Milpa Alta

Las festividades se extienden a lo largo de toda la geografía de la demarcación durante todo agosto:

San Salvador Cuauhtenco (del 6 de agosto / festejo 9 de agosto) : apertura festiva en la zona de montaña con mañanitas, portadas florales monumentales elaboradas con semillas y follaje por artesanos locales, danzas tradicionales y comidas comunitarias a cargo de las mayordomías.

: apertura festiva en la zona de montaña con mañanitas, portadas florales monumentales elaboradas con semillas y follaje por artesanos locales, danzas tradicionales y comidas comunitarias a cargo de las mayordomías. San Lorenzo Tlacoyucan (10 de agosto) : celebración a San Lorenzo Mártir en torno a su templo franciscano del siglo XVIII, destacando el rito de “La Promesa”, donde peregrinos de Morelos cruzan la zona boscosa para entregar ofrendas. Como principal productor, la comunidad ofrece una muestra culinaria integral a base de nopal (sopas, platos fuertes, postres y aguas frescas), además de su exposición ganadera, artesanal y de cactáceas.

: celebración a San Lorenzo Mártir en torno a su templo franciscano del siglo XVIII, destacando el rito de “La Promesa”, donde peregrinos de Morelos cruzan la zona boscosa para entregar ofrendas. Como principal productor, la comunidad ofrece una muestra culinaria integral a base de nopal (sopas, platos fuertes, postres y aguas frescas), además de su exposición ganadera, artesanal y de cactáceas. San Bartolomé Xicomulco (24 de agosto) : procesiones sobre alfombras de aserrín de colores y papel picado, comparsas de danzas tradicionales con trajes de terciopelo bordados en chaquira, encuentro interestatal de bandas de viento y pirotecnia artesanal.

: procesiones sobre alfombras de aserrín de colores y papel picado, comparsas de danzas tradicionales con trajes de terciopelo bordados en chaquira, encuentro interestatal de bandas de viento y pirotecnia artesanal. San Agustín Ohtenco (28 de agosto): cierre del mes festivo con convivencia comunitaria, banquetes compartidos por las mayordomías, pan de fiesta, dulces de amaranto, encendido de “toritos” de pólvora y baile popular.

Milpa Alta celebra agosto con la Feria Regional 2026. (cortesía)

Mientras que en el marco de este programa, la alcaldía mantendrá activos circuitos culturales permanentes en Villa Milpa Alta tales como La Casona, Museo Vivo de la Cocina de Milpa Alta, y los Recorridos por murales y terraza del edificio de Gobierno.

Por lo que, las autoridades de la demarcación hacen una atenta invitación a la ciudadanía a asistir a Milpa Alta durante todo agosto para vivir la experiencia de una comunidad que late a través de sus tradiciones.