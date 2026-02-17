El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó el arranque del torneo “Que Ruede el Balón por la Paz” en la colonia Minas San Martín, donde informó que durante el 2025 se dejaron de robar mil 200 vehículos en el municipio; además, se registró una disminución del 33% en delitos de alto impacto.

Antes de dar la patada inicial, el alcalde subrayó que estos resultados están respaldados por cifras oficiales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Isaac Montoya Márquez destaca reducción histórica del delito

El alcalde informó que, según cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y la FGJEM, en 2025 los delitos de alto impacto disminuyeron 33% y el robo de vehículos bajó 55%, lo que representa mil 200 autos menos robados en Naucalpan.

Naucalpan avanza en seguridad y rescate de espacios públicos con senderos seguros (cortesía)

Asimismo, explicó que en enero del 2025, se iniciaron 234 carpetas de investigación por robo de vehículo y en febrero 95, mientras que en el mismo periodo de 2026, se reportaron 244 carpetas menos, lo que representa una reducción del 74.2%.

El alcalde señaló que estos avances forman parte de la estrategia nacional Atención a las Causas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca atender factores sociales que inciden en la inseguridad.

Naucalpan destaca el parque Minas de San Martín

Como parte del programa municipal Huellas de la Transformación, el gobierno municipal rehabilitó el parque que divide Minas San Martín y Ampliación Olímpica, instaló 30 luminarias para crear un Sendero Seguro y Luminoso, realizó 10 podas, aplicó 25 toneladas de mezcla asfáltica y retiró 15 toneladas de residuos sólidos.

Naucalpan avanza en seguridad y rescate de espacios públicos con senderos seguros (cortesía)

En el espacio deportivo también se intervinieron canchas de fútbol, voleibol, patinaje y básquetbol, además de murales del artista urbano Canek Leyva, con referencias a pueblos originarios y motivos otomíes.

Isaac Montoya señaló que su administración prioriza a las comunidades históricamente rezagadas, y adelantó que, en el contexto del próximo Mundial de Fútbol, se rescatarán más espacios deportivos para convertirlos en canchas dignas con pasto sintético y entornos seguros.

Naucalpan avanza en seguridad y rescate de espacios públicos con senderos seguros (cortesía)

El torneo fue coordinado por el IMCUFIDEN y reunió a equipos locales, reforzando la convivencia comunitaria y la promoción de la paz en Naucalpan.