Karla Díaz Hermosilla, la fiscal regional de la Zona Sur en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se desarrolla el caso Rafael León, dejó el cargo mientras el proceso sigue en curso.

De acuerdo con los reportes, la fiscal fue removida del puesto, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no ha emitido información sobre la salida de la funcionaria.

Destituyen a Karla Díaz Hermosilla, fiscal del caso Rafael León

En medio de la fuerte controversia que se ha generado por el caso del periodista Rafael León, la fiscal que estaba a cargo del proceso, Karla Díaz Hermosilla, dejó su cargo.

La información refiere que la funcionaria fue destituida, además de que en reportes extraoficiales se apunta que la remoción se habría determinado por el manejo inadecuado que tuvo del caso.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ni la FGE de Veracruz ni ningún funcionario o dependencia, se ha pronunciado por los hechos, debido a lo que se desconoce el motivo oficial de la destitución.

Cabe destacar que alrededor del caso por el que Rafael León fue detenido, se han denunciado diversas irregularidades procesales y jurídicas por parte de las autoridades:

Fabricación de pruebas: La familia del periodista denunció fabricación de de evidencias en su contra, señalando que los cargos carecen de sustento y responden a represalias por su trabajo informativo

Contradicciones institucionales: El gobierno federal y el estatal han cuestionado el posible uso del tipo penal de terrorismo en el caso, evidenciando un manejo judicial contradictorio

Persecución personal: El mismo Rafael León ha denunciado la fiscal a cargo "lo odiaba", sugiriendo animadversión personal en la investigación

Rafael León Segovia (Michelle Rojas)

Braulio Salvador Conde Rivas sustituye a Karla Díaz Hermosilla

Luego de que se dio a conocer que Karla Díaz Hermosilla, la fiscal del caso Rafael León fue removida del cargo, se informó que el puesto ya tiene nuevo titular.

Se trata de Braulio Salvador Conde Rivas, quien asume el puesto de fiscal regional en la zona sur con sede en Coatzacoalcos, Veracruz y por ende, seguirá con el caso del periodista.

El nuevo encargado de la fiscalía regional, fue nombrado por la titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien no ha ofrecido mayores detalles públicos sobre la substitución.