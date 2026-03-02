El periodista Roberto Montalvo denunció amenazas de muerte ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), luego de recibir mensajes intimidatorios por teléfono.

Los hechos ocurrieron el domingo 1 de marzo, cuando el comunicador de la zona sur de Veracruz recibió un mensaje con contenido amenazante, lo que lo llevó a presentar de inmediato una denuncia formal ante las autoridades.

La asociación civil “Reporteros Policíacos de Veracruz” también condenó lo ocurrido e hizo un llamado urgente para que se garantice la seguridad del periodista y de su familia.

Roberto Montalvo acudió a la Fiscalía de Acayucan tras recibir amenazas

De acuerdo con la organización, tras recibir los mensajes, Roberto Montalvo acudió a la Fiscalía del Distrito Judicial XX de Acayucan, Veracruz para interponer la denuncia penal correspondiente.

Asimismo, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), con el fin de que se implementen medidas de protección inmediatas que salvaguarden la integridad física del periodista, quien cubre nota roja y policiaca en el sur del estado.

Entre las peticiones también se encuentran:

Acompañamiento jurídico integral durante todo el proceso

Garantías de seguridad para el libre ejercicio periodístico

Investigación exhaustiva por parte de la FGE para identificar a los responsables

Así fue la amenaza de muerte contra el periodista Roberto Montalvo

Según informó “Reporteros Policíacos de Veracruz”, la amenaza fue enviada a través de una aplicación de mensajería.

El mensaje consistió en una imagen con vista única en la que se leía la frase: “te vas a morir”, seguida de un audio con detonaciones de arma de fuego.

Tras estos hechos, el periodista reiteró la denuncia ante la Fiscalía de Veracruz y agradeció públicamente las muestras de apoyo recibidas.

Se espera que las autoridades estatales activen los protocolos correspondientes y brinden protección tanto al comunicador como a su familia.