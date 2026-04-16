Perfilan a Ingrid Gómez Saracibar como la sucesora de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres, cargo que ya habría ejercido.

Actualmente Ingrid Gómez se desarrolla como subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres.

Ingrid Gómez se perfila como sucesora de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres

Tras renuncia de Citlalli Hernández, el nombre de Ingrid Gómez ha empezado a sonar con fuerza para ser la titular de la Secretaría de las Mujeres.

Perfilan a Ingrid Gómez como sucesora de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres (@SofiGarciaMX / X )

De acuerdo con la periodista Sofía García Guzmán el perfil de Ingrid Gómez es el mejor posicionado para ser la sucesora de Citlalli Hernández.

Ingrid Gómez fue secretaria de las Mujeres de la CDMX entre 2019 y 2024, por lo que ya sabría manejar la responsabilidad del cargo.

Además de que al actualmente desarrollarse como subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres , la transición sería más sencilla.

Hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial a la persona que se hará cargo de la Secretaría de las Mujeres, tras la salida de Citlalli Hernández.

Se espera que en los próximos días se pueda dar el nombramiento de una sucesora femenina.

Citlalli Hernández renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres, a poco más de un año de ocupar el cargo como titular.

Su salida se debe a una invitación para fortalecer al partido Morena de cara a los comicios de 2027.

Citlalli Hernández asumirá funciones estratégicas en la coordinación de alianzas bajo el liderazgo de Luisa María Alcalde.

Claudia Sheinbaum informó que Citlalli Hernández presentó su renuncia el 15 de abril en Palacio Nacional y se hará afectiva a partir del 17 de abril.

La presidenta de México reconoció el trabajo de Citlalli Hernández y la calificó como “una joven brillante, trabajadora” y brillante.