El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, encabezó la incorporación de más de 25 perfiles políticos, entre ellos exalcaldes y liderazgos regionales, como parte de una estrategia para fortalecer su presencia territorial rumbo a próximos procesos electorales.

Estas adhesiones forman parte de un proceso de reconfiguración interna del partido, con el objetivo de consolidarse como una de las principales fuerzas políticas en la entidad.

Partido Verde suma liderazgos clave y fortalece su estructura en Edomex

Entre los perfiles recientemente integrados destaca el exalcalde Abuzeid Lozano, quien se sumó el pasado 12 de abril y asumirá la Secretaría de Asuntos Agrarios dentro del partido.

El nuevo integrante señaló que su incorporación responde a la intención de impulsar una agenda enfocada en la tenencia de la tierra y la regularización patrimonial, además de recorrer los 125 municipios del Estado de México para acercar soluciones en esta materia.

Por su parte, Couttolenc Buentello subrayó que estas incorporaciones responden a una estrategia para fortalecer la estructura territorial y la competitividad electoral del partido, destacando que “siempre que compiten, compiten para ganar”.

Actualmente, el Partido Verde se posiciona como una de las fuerzas políticas con mayor presencia en el Estado de México, al contar con gobiernos municipales y representación en el Congreso local.

Con estas acciones, el partido continúa apostando por perfiles con experiencia política y arraigo regional, con miras a consolidar su crecimiento y proyección electoral en la entidad.