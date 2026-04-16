La Secretaría de Movilidad (Semovi) actualizó el estado de los lesionados por el choque de Trolebús Elevado en la estación La Covadonga en Chalco, Estado de México.

De acuerdo con el comunicado compartido, 6 personas que resultaron lesionadas ya fueron dadas de alta, mientras que dos continúan hospitalizadas.

Semovi informó sobre el estado de los lesionados por choque de trolebús en Chalco

A través de un comunicado se detalló el estado de salud de los pasajeros que resultaron lesionados tras el choque de un trolebús de la Línea 11 que viajaba rumbo a Chalco.

Seis personas de las 20 que resultaron heridas tras el impacto de la unidad en ruta Chalco-Santa Martha, ya fueron dadas de alta.

Mientras que otros dos heridos permanecen internados bajo observación médica en el Hospital Amerimed San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

No se brindaron más detalles sobre el estado de salud de las personas que se mantienen hospitalizadas.

Semovi actualiza estado de lesionados por choque de trolebús en Chalco (@STECDMX / X )

Cabe recordar que no se reportaron víctimas de gravedad. De acuerdo con los primeros reportes, los lesionados solo presentaron golpes contusos en diversas partes del cuerpo.

Las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) aseguran estar brindando seguimiento directo y apoyo a los afectados y a sus familiares en los centros de salud.

El choque de una unidad de Trolebús Elevado en Chalco

Esta mañana se reportó el choque de una unidad del Trolebús Elevado en el municipio de Chalco, Estado de México.

La unidad se impactó directamente contra un poste previo a llegar a la estación Covadonga, sobre la avenida Solidaridad.

Hasta ahora no se han informado las causas oficiales del accidente; sin embargo, se han reportado dos versiones:

La unidad cayó en una coladera abierta en la zona, lo cual hizo que perdiera el control y terminara estrellándose de frente con un poste

El conductor se habría quedado dormido y perdió el control de la unidad, incluso algunos testigos aseguraron que su conducción era errática desde estaciones anteriores

Actualmente, el conductor se encuentra bajo custodia para determinar su responsabilidad legal.

Las autoridades locales y el Servicio de Transportes Eléctricos ya iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del impacto.