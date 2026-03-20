En redes sociales se viralizó un video de la denuncia ciudadana de una mujer, quien fue agredida y amenazada por un conductor de un Audi mientras circulaba en una vialidad de Cuajimalpa, Ciudad de México.

Acorde con la denuncia, el sujeto del Audi le cerró el paso en diversas ocasiones a la mujer; también se acercó a su vehículo para amenazarla, un delito en CDMX.

Conductor de Audi es buscado tras agresión a mujer en Cuajimalpa, CDMX

Autoridades estarían en búsqueda del conductor del Audi -con placas NPZ952B- debido a las agresiones contra una mujer mientras circulaban en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa.

Fue el jueves 12 de marzo alrededor de las 9:20 horas cuando el conductor del Audi le cerró el paso en diferentes ocasiones, tal como narra el video compartido por un amigo de la mujer agredida.

El clip que muestra parte del altercado señala que, tras repetir su conducta en varios ocasiones, la mujer opta por no dejarlo pasar, lo que derivó en que el conductor del Audi descendiera y se acercara a amenazarla.

Señalan que el sujeto -ahora conocido como Lord Táser- mostró una actitud agresiva y la insultó, además de que tendría algo en la mano, lo que se presume era un táser, con la intención de dañar a la mujer.

La víctima ya interpuso la denuncia no sólo por amenazarla, también para que pague los daños a su camioneta, ya que el conductor del Audi dañó su carrocería y rompió un faro.

Denuncian a conductor de Audi por agresión contra mujer en Cuajimalpa (Captura de pantalla)

Conductor de Audi podría pasar hasta un año en prisión por el delito de amenazas

Si bien la denuncia contra el conductor del Audi busca que repare el daño de la camioneta, también podría ser acreedor a un año en prisión, de comprobarse que amenazó a la mujer con un táser.

Y es que las amenazas están tipificadas en el Código Penal de CDMX con penas que consisten en tres meses hasta un año de prisión, aunque si se usan armas, como lo sería un táser, las penas aumentan.