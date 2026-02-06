El nombre de Martha Olivia López ha cobrado relevancia luego de que la periodista denunciara ante una corte internacional a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, panista y exgobernador de Tamaulipas.

Durante varios años Martha Olivia López se ha dedicado a investigar y documentar crímenes que adjudica a García Cabeza de Vaca, entre los que se incluyen:

Asesinatos

Desapariciones forzadas

Persecución a civiles

Uso de policías para beneficio propio

¿Quién es Martha Olivia López?

Martha Olivia López Medellín es una periodista mexicana, nacida en Tamaulipas, reconocida por su trabajo como corresponsal y directora de medios de comunicación locales.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (Cortesía)

Martha Olivia López Medellín es conocida por sus denuncias a altos perfiles, además de labor de investigación en temas de seguridad, violencia e impunidad, especialmente en el estado de Tamaulipas.

Su trabajo como reportera empezó desde que era menor de edad, pues con solo 17 años ya realizaba trabajo periodístico para medios impresos.

La labor de Martha Olivia López en Oaxaca, Estado de México y Tamaulipas, ha sido reconocido con cinco premios estatales por periodismo de investigación, Reportaje y Radio.

¿Cuántos años tiene Martha Olivia López?

Aunque no se conoce su edad precisa, se presume que Martha Olivia López tendría alrededor de 60 años.

¿Martha Olivia López tiene hijos?

Martha Olivia López sí tiene hijos. De hecho, ella misma ha pedido que no se hagan públicos sus nombres por motivos de seguridad.

Martha Olivia López (jonix)

¿Quién es el esposo de Martha Olivia López?

No hay información pública que confirme si Martha Olivia López Medellín tiene esposo.

¿Qué estudió Martha Olivia López?

Martha Olivia López es Licenciada en Periodismo por la escuela de Periodismo “Carlos Septién García”.

¿En qué ha trabajado Martha Olivia López?

Martha Olivia López se desempeña como periodista profesional y directora del medio digital “En Un 2×3”, enfocado a temas relacionados con derechos humanos, violencia y política en México y Tamaulipas.

De igual manera, Martha Olivia López ha trabajado como corresponsal para medios nacionales, incluyendo el Canal 14 de televisión pública, entre otros medios.

Martha Olivia López (Especial)

Martha Olivia López solicita protección tras interponer denuncia a García Cabeza de Vaca

A fin de evitar actos de represión, la periodista Martha Olivia López ha solicitado protección tras denunciar a García Cabeza de Vaca por delitos de lesa humanidad ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Por varios años, la periodista ha documentado pruebas contra el panista, y, durante este proceso, Martha Olivia López ha asegurado ser blanco de amenazas y presiones legales.

En su denuncia ante la Corte Penal Internacional contra García Cabeza de Vaca, la periodista presentó pruebas de la presunta colusión del panista en los siguientes hechos:

Masacre de Camargo (2021): La denuncia incluye la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes, en el municipio de Camargo

Ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo (2019): Se señala que agentes GOPES colocaron vestimenta de uso militar a civiles muertos para simular enfrentamiento

Desapariciones forzadas en Nuevo Laredo (2018): La denuncia menciona 13 desapariciones forzadas

Asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez (2017): Su asesinato ocurrió en San Fernando, a pesar de contar con medidas de protección