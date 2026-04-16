Periodistas denunciaron a funcionarios de la Secretaría del Bienestar en Coyoacán, CDMX. Apuntan que fueron agredidos y amenazados mientras cubrían la credencialización.

La agresión había sido en contra del periodista Marco Campillo y el camarógrafo Alejandro Ramírez de Meganoticias, a quienes no les permitieron grabar, tapando la cámara.

De momento, la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de Ciudad de México todavía no se ha pronunciado sobre el altercado ante denuncia a la que se han sumado otros periodistas.

Denuncian agresión a periodistas de funcionarios de la Secretaría del Bienestar en Coyoacán

Este miércoles 15 de abril, periodistas de Meganoticias habrían sido agredidos por funcionarios de la Secretaría del Bienestar en Coyoacán, quienes impidieron que grabaran y ocasionaron daños en su equipo.

📹💢🚨Funcionarios de la Secretaría del Bienestar agreden a nuestro compañero @MarcoCampillo7 y camarógrafo Alejandro Ramírez cuando realizaban su labor periodística al tratar de grabar la credencialización del sistema universal de salud en un modulo de tiendas SUPERISSSTE de la… pic.twitter.com/6lpg89fvv3 — Meganoticias.MX Oficial (@Meganoticias_MX) April 15, 2026

Tal como dieron a conocer, la agresión tuvo lugar mientras realizaban la cobertura de la credencialización universal para el sistema de salud en el módulo de Coyoacán, un trámite público.

Mientras realizaban las pruebas, funcionarios de la Secretaría del Bienestar taparon la cámara, lo que provocó la molestia del periodista Marco Campillo.

De manera inicial, fue uno de los funcionarios quien tapó la cámara; sin embargo, tras reclamos de los periodistas, se acercaron otros trabajadores de la Secretaría del Bienestar para repetir la acción.

Los periodistas no habrían recibido daños, aunque sí su equipo de trabajo, además de que los desalojaron del módulo en Coyoacán, debido a que no tenían autorización.

Funcionarios de la Secretaría del Bienestar en Coyoacán habrían amenazado a periodistas

Aunado a la denuncia de agresión y el video que compartió Meganoticias, el periodista Andrés A. Solís señaló que los periodistas también habrían sido amenazados.

Tal como dio a conocer en sus redes sociales, fue la directora general de la Secretaría del Bienestar en la zona sur de la CDMX, Irán Edith Rodríguez, quien incitó a la violencia.

Por lo cual, llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a tomar medidas ante la agresión.

De momento, Meganoticias, Marco Campillo ni Alejandro Rodríguez se han pronunciado sobre si presentarán una denuncia formal por la agresión señalada como censura.