Alejandro Burillo Azcárraga fue un empresario mexicano, presidente de Grupo Pegaso y una figura influyente en los sectores de telecomunicaciones, banca y deporte. Primo de Emilio Azcárraga Jean, participó en la expansión de Grupo Televisa antes de desarrollar sus propios proyectos empresariales.

El 16 de abril de 2026 se reportó su fallecimiento, noticia que impactó al fútbol mexicano por su legado como exdueño del Atlante FC y promotor de eventos deportivos de alto nivel.

¿Quién fue Alejandro Burillo Azcárraga?

Alejandro Burillo Azcárraga fue un empresario nacido en 1951 en la Ciudad de México, reconocido por fundar Grupo Pegaso en 1996, conglomerado con inversiones en telecomunicaciones, banca y deportes.

Durante su trayectoria, destacó por su participación en el desarrollo de la televisión satelital en Televisa y por consolidar proyectos independientes en sectores estratégicos.

En el ámbito deportivo, fue propietario de equipos como el Atlante FC, al que llevó a obtener el título de liga en 2007, tras su mudanza a Cancún.

¿Qué edad tenía Alejandro Burillo Azcárraga?

Alejandro Burillo Azcárraga nació en 1951, por lo que tenía 74 años en 2026.

¿Alejandro Burillo Azcárraga tenía pareja?

No se contaba con información pública confirmada sobre su estado civil o pareja, ya que mantuvo su vida personal con bajo perfil.

¿Qué signo zodiacal era Alejandro Burillo Azcárraga?

Debido a que no se disponía de una fecha exacta de nacimiento, no era posible determinar su signo zodiacal.

¿Alejandro Burillo Azcárraga tenía hijos?

Sí, tenía al menos una hija, Renata Burillo, vinculada a proyectos como el Abierto Mexicano de Tenis.

¿Qué estudió Alejandro Burillo Azcárraga?

No existían datos públicos detallados sobre su formación académica, por lo que no se especificaban licenciatura o estudios de posgrado en fuentes abiertas.

¿En qué trabajó Alejandro Burillo Azcárraga?

Alejandro Burillo Azcárraga fue conocido por su liderazgo en Grupo Pegaso y su influencia en el desarrollo de negocios en telecomunicaciones, banca, turismo y deporte en México.