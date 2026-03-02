Roberto Montalvo, periodista en Veracruz recibió mensajes telefónicos con amenazas de muerte en su contra por lo que acudió a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Su amenaza de muerte fue también denunciada por la asociación civil “Reporteros Policíacos de Veracruz”, quienes pidieron a las autoridades medidas de protección para el periodista, así como de su familia.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del periodista Roberto Montalvo con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Roberto Montalvo?

Roberto Montalvo es un periodista de nota roja y policiaca en el municipio de Acayucan, Veracruz, quién el pasado domingo 1 de marzo recibió amenazas de muerte en su contra.

A través de un mensaje por aplicación recibió una imagen que se puede visualizar una sola vez con la frase: “te vas a morir” y después un audio con detonaciones de arma de fuego.

Es por ello que el periodista acudió de manera inmediata a denunciar ante la Fiscalía del Distrito Judicial XX de Acayucan, Veracruz esta amenaza de muerte.

Además la asociación civil “Reporteros Policíacos de Veracruz” solicitaron la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) para que se implementen las medidas de protección necesarias para el periodista y su familia.

Aunque registros en medios señalan que no es la primera vez que el periodista recibe amenazas porque en 2019 reportó agresiones por parte de policías municipales.

También en 2021 denunció hostigamiento y agresiones físicas por parte de elementos de la Fuerza Civil de Veracruz mientras realizaba una cobertura en vivo.

¿Qué edad tiene Roberto Montalvo?

Por el momento se desconoce la edad del periodista Roberto Montalvo, debido a que este tipo de datos personales no son públicos, menos en el contexto de la amenaza de muerte que recibió.

¿Quién es su esposa de Roberto Montalvo?

Se desconoce quién podría ser la esposa de Roberto Montalvo, pero se sabe que tendría una pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Montalvo?

Este dato de qué signo zodiacal es Roberto Montalvo se desconoce, debido a que no se tiene una fecha de nacimiento del periodista amenazado.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Montalvo?

Por razones de seguridad el periodista Roberto Montalvo no ha hecho público quienes son los miembros directos de su familia.

¿Qué estudió Roberto Montalvo?

De acuerdo con el perfil de Facebook del periodista donde reporta hechos noticiosos, estudió en la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos.

Pero no indica qué profesión, sin embargo podría ser algo relacionado con su labor actual.

¿En qué ha trabajado Roberto Montalvo?

La trayectoria profesional de Roberto Montalvo se ha basado en medios de comunicación locales en Veracruz, destacando su paso por: