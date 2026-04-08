Una médico residente denunció al director del Hospital Infantil de México, el Dr. Adrián Chávez López, por acoso laboral, sexual y hostigamiento.

Entre las conductas que expuso la denunciante se encuentran acecho en redes sociales y envío constante de obsequios por parte del acusado tras reiteradas negativas.

La comunidad médica del hospital se pronunció a favor de la víctima, pidiendo a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto para llevar a cabo una investigación transparente, así como la destitución de Adrián Chávez.

Hospital Infantil de México abre petición en Change.org para destitución del director por denuncias de acoso

Por medio de un comunicado, doctores del Hospital Infantil de México hicieron un llamado para no normalizar este tipo de conductas y pidiendo que no existan represalias académicas ni personales por denuncias de violencia laboral.

A la par, resaltaron que la medicina es un vocación en la que el servicio y el cuidado debe empezar entre colegas, por lo que consideran inaceptable que un espacio de trabajo y formación se convierta en uno de vulnerabilidad y miedo.

El escrito incluye la dirección de un enlace para una petición creada en Change.org en la que se solicita la destitución del Dr. Adrián Chávez López.

Del mismo modo, pidieron apoyo en la firma de la petición, alegando que puede ayudar a impulsar la causa y como muestra de apoyo a la víctima.

Denuncia por acoso sacude al Hospital Infantil de México; señalan a director (Especial)

Por su parte, autoridades del Hospital Infantil de México no se han pronunciado formalmente al respecto.