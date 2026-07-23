El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Monterrey puso en marcha los Campamentos de Verano DIFerentes 2026, un programa recreativo y formativo que beneficiará hasta 20 mil niñas, niños y personas usuarias de los distintos espacios del organismo durante el periodo vacacional.

El programa contempla actividades en los Centros DIF, Estancias Educativas, la Casa Club PAPTI y un Campamento de Verano Inclusivo dirigido a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, con el objetivo de ofrecer espacios seguros para la recreación, el aprendizaje y la convivencia.

Campamentos incluyen actividades deportivas, culturales y de integración

Las y los participantes realizarán juegos acuáticos, retos deportivos, talleres creativos, funciones de cine, actividades en huertos, educación vial, dinámicas de integración y ejercicios de activación física.

De acuerdo con el DIF Monterrey, estas actividades buscan fortalecer el trabajo en equipo, la creatividad, la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales durante las vacaciones escolares.

Como parte de la estrategia de inclusión, el campamento para personas con discapacidad iniciará con actividades en el Domo Acuático de la Ciudad de la Inclusión y continuará con visitas a distintos espacios recreativos adaptados a las necesidades de las y los participantes.

Programa busca apoyar a las familias durante el periodo vacacional

Además de los campamentos, las cinco Estancias Infantiles, los Espacios de Infancia y Adolescencia y la Casa Club PAPTI desarrollarán actividades especiales para las niñas, niños y adolescentes inscritos en estos centros.

El DIF Monterrey señaló que el programa también representa un apoyo para las familias al ofrecer espacios seguros donde las y los menores pueden mantenerse activos, convivir y fortalecer valores como la cooperación, el respeto y la convivencia comunitaria.

Con esta iniciativa, el organismo busca impulsar acciones que promuevan el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de la niñez y de las personas usuarias de sus servicios durante el periodo vacacional.