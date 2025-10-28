La tarde de hoy lunes 27 de octubre de 2025 se dio conocer la muerte de Doña Elodia, la mujer que se hiciera viral durante las recientes inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

Y es que cabe recordar que Doña Elodia se hizo viral junto a esposo Don Hilario, pues ambos sobrevivieron a la inundación en Poza Rica, Veracruz, tras aferrarse abrazados a una caja de aire acondicionado.

Murió Doña Elodia, la mujer viral durante las inundaciones en Poza Rica (Especial)

Doña Elodia, mujer que se viralizó tras las inundaciones en Poza Rica, murió a los 76 años

Este lunes se reportó que Doña Elodia, la mujer viral durante las inundaciones en Poza Rica, murió a los 76 años de edad.

De acuerdo con los reportes de vecinos, Doña Elodia fue llevada a un hospital desde el pasado sábado 25 de octubre, luego de que presentara algunos malestares como fiebre.

Fue así que se dio a conocer que presentó un paro cardiorrespiratorio, por cual murió mientras recibía atención médica.

Doña Elodia se viralizó el pasado 10 de octubre, cuando debido al desbordamiento del río Cazones, su casa, la cual habitaba junto a su esposo Don Hilario, quedó completamente inundada.

No obstante, ambos adultos mayores sobrevivieron gracias a una caja de aire acondicionado, en la cual fueron captados mientras ambos estaban abrazados.

Don Hilario manifestó que su esposa fue arrastrada por la corriente, pero luchó para ponerla a salvo, encontrando refugio en ese aire acondicionado.

Tras ser rescatados ambos fueron trasladados a un lugar seguro por familiares, sin embargo, el pasado 19 de octubre decidieron regresar a su casa en Poza Rica.

Fue allí que Doña Elodia y Don Hilario fueron captados nuevamente juntos, en su intentó por reconstruir y limpiar su casa afectadas por las inundaciones.

La imagen de ambos quedó guardada gracias a las redes sociales, como una muestra de amor incondicional frente a cualquier situación.