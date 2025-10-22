La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel acudió a Poza Rica, Veracruz para entregar la primera fase de apoyos económicos a damnificados.

El miércoles 22 de octubre, Ariadna Montiel entregó apoyos de 20 mil pesos a familias afectadas por las lluvias en Veracruz.

Tal y como se indicó en la conferencia presidencial del pasado 20 de octubre, Ariadna Montiel entregó apoyo económico y vales para adquirir alimentos de la canasta básica, así como otros objetos domésticos.

La secretaria del Bienestar estuvo en Poza Rica para iniciar el pago de ayuda social a los afectados por las lluvias, los cuales van desde 20 a 50 mil pesos.

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 22, 2025

También se abrió una convocatoria para programas temporales como Jóvenes construyendo el futuro.

“Este es el primer apoyo, vendrá un segundo apoyo que es para la rehabilitación propia de la vivienda. Este primer apoyo es para salir de la inminente emergencia” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel menciona que el primer apoyo económico es para enfrentar los destrozos que dejaron las lluvias en Poza Rica.

Posteriormente, se entregará otro apoyo económico para la rehabilitación de casas: “El segundo apoyo es para la vivienda, para los locales”.

Además, el segundo apoyo económico será para ayudar a las zonas rurales donde su principal actividad es el cultivo.

Estas son las zonas de Poza Rica donde ya terminó el censo

El pasado 13 de octubre se inició el censo para determinar el número de familias afectadas por las lluvias y la gravedad de los daños en sus propiedades.

Hasta el lunes 20 de octubre, se habían censado 43 mil 578 viviendas dañadas en Veracruz.

Ariadna Montiel reveló que el ceso ya terminó en Poza Rica, por lo que ya se está iniciado el pago de apoyos, el cual va a concluir el 29 de octubre.

El Plan Integral de Apoyos a los Afectados por las Lluvias entregará apoyos económicos, según las afectaciones a las viviendas: