Adanely Rodríguez, la alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz vuelve a saborear el triunfo de la victoria.

A través de su cuenta de Instagram, Adanely Rodríguez celebra que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechara la impugnación presentada por el candidato del partido Movimiento Ciudadano.

“Confirma nuestra victoria en el municipio de Poza Rica”, se jacta la alcaldesa y enseguida reafirma su compromiso con los ciudadanos.

Su visión es construir “un nuevo Poza Rica”, por lo que previo a ocupar su cargo, que comprende el periodo 2026–2029, trabajará en un programa que garantice al municipio prosperidad así como desarrollo económico y social.

“Dedicaré estos dos meses a la integración de un amplio programa de remediación para que, con la ayuda de los Gobiernos Estatal y Federal, podamos regresar nuestro municipio a la normalidad y, a partir de ahí, construir prosperidad y desarrollo económico y social” Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz

Para que este plan avance, Adanely Rodríguez invita a la ciudadanía a unirse a ella y a su equipo técnico.

“Los invito a ser parte de este proceso para construir juntos un Poza Rica con un gobierno maduro, responsable, serio y comprometido con el trabajo” Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz

Y finalmente agradece la confianza de las personas que le dieron su voto.

Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica, Veracruz (@adanelyrr / Instagram)

Pozarricenses corren a Adanely Rodríguez

Poza Rica fue afectado por las intensas lluvias que se registraron en días pasados, tormentas que provocaron el desbordamiento del río Cazones , mismo que causó severas inundaciones en varias colonias.

El pasado 12 de octubre, Adanely Rodríguez hizo un recorrido informal por la colonia Manuel Ávila Camacho.

Pozarricenses afectados por las lluvias la corrieron argumentando que la alcaldesa electa hizo acto de presencia solo para tomarse fotografías.

Por lo que entre gritos la acusaron de oportunismo y abandono institucional. El momento quedó registrado en video:

Para Adanely Rodríguez está polémica es cosa del pasado, al igual que las elecciones en las que consiguió la victoria al superar con 519 votos al candidato de Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera.

El primero de enero del siguiente año, ocupará su cargo y comenzará con la reactivación de Poza Rica.