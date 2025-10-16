Los vecinos de Poza Rica están solicitando ayuda urgente a las autoridades, como bultos de cal, ya que derivado de las inundaciones en Veracruz, “huele a animal muerto”, aunque no es el único problema.

Tras la devastación que ocasionó un disturbio tropical en el Golfo de México y el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, aunado a la pérdida, los vecinos siguen en peligro.

Y es que tal como denuncian los diversos testimonios, las inundaciones dejaron animales muertos, los cuales comenzaron ya su proceso de descomposición, por lo que están exigen ayuda a las autoridades.

“Huele a animal muerto”: vecinos de Poza Rica piden ayuda ante consecuencias de las inundaciones

No sólo lodo y miles de damnificados, los vecinos de Poza Rica también presentaron otra denuncia ante medios de comunicación, ya que apuntan que la región “huele a animal muerto”.

Por lo mismo, exigieron ayuda a las autoridades, ya que aunado al fétido olor, los animales que murieron por inundaciones atraen moscas y el agua estancada mosquitos, en consecuencia, también piden se fumigue.

“Esperamos que llegue el mensaje a quien tiene que llegar, a Rocío Nahle [..] aquí no ha venido, al municipio no ha venido, dicen que viene al municipio y por eso lo están limpiando”. Vecinos de Poza Rica exigen ayuda de las autoridades

Sin embargo, los problemas post inundaciones continúan al apuntar que varias personas ya comenzaron a presentar problemas estomacales y de la piel, además es necesario el uso de cubrebocas.

Los vecinos de Poza Rica exigieron a las autoridades que vayan a limpiar el lodo y los restos, ya que sólo están los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y los mismos habitantes de Veracruz.