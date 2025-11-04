En redes sociales circula el video de una pelea en Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), específicamente en la colonia El Cuernito, la noche de Halloween.

De acuerdo con lo señalado, la pelea entre lo que sería un espantapájaros, un payaso y otros vecinos, tuvo lugar el 31 de octubre.

Video de pelea en Álvaro Obregón se hace viral en redes

En redes sociales se viralizó un video de la pelea en Álvaro Obregón en la cual, un hombre vestido presumiblemente de espantapájaros llegó armado para agredir a los vecinos de El Cuernito.

Según se observa, tanto el espantapájaros como una mujer llegaron gritando e insultando; después se vio a el hombre lanzar balazos al aire e incluso apuntar a los vecinos.

Pelea en Álvaro Obregón: Video se viraliza y esto es lo que pasó (Captura de pantalla)

Asimismo, el espantapájaros habría agredido verbal y físicamente a un hombre mayor que no resultó herido; la pareja se alejó poco después de agredir a otras personas y jalonear a una segunda mujer.

La pareja regresó y el espantapájaros apuntó en diversas ocasiones en contra de los vecinos; sin embargo, en un descuido le quitaron el arma que, se presume, ya estaba descargada.

Pelea en Álvaro Obregón: vecinos de El Cuernito detuvieron al espantapájaros hasta llegada de policías

Varios vecinos de El Cuernito comenzaron a golpear tanto al espantapájaros como a su acompañante, como se observa en el video de la pelea en Álvaro Obregón.

Dicho enfrentamiento duró al menos 13 minutos, como se vio en el video captado por un vecino, ya que habría terminado en cuando la policía de la CDMX arribó a El Cuernito.

Se observa al final que varios hombres disfrazados, entre ellos un payaso, golpearon en repetidas ocasiones al espantapájaros, pese a que diversas mujeres lo intentaban proteger.

Los vecinos de la colonia El Cuernito evitaron que el payaso fuera detenido ante la llegada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.