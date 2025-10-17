Aunque descartó que hubiera dinero para el muro de contención, el alcalde de Poza Rica, Fernando Remes, sí construyó una estatua de su persona por ser un “ícono del deporte en Veracruz”.

Poza Rica es el estado más afectado en Veracruz de los 40 afectados, por el desbordamiento del río Cazones, que como vecinos afirman, no se les alertó, aunque era una zona parte del Atlas de Riesgo.

Sin embargo, Fernando “el Pulpo” Remes afirmó que se habían robado 14 millones de pesos destinados al muro de contención, como se observó en un video que se viralizó tras la tragedia.

¿Corrupción o negligencia? Fernando Remes devela su estatua en Poza Rica en medio de la desgracia

En medio de la tragedia en Veracruz, se viralizó que Fernando Remes erigió su estatua como figura del beisbol, en el gimnasio municipal de Poza Rica, como denunciaron vecinos en redes.

Vecinos y medios han señalado que revelación de la estatua de Fernando Remes se llevó a cabo este jueves 16 de octubre, mientras Poza Rica sigue trabajando en limpiar sus calles.

La estatua de Fernando Remes se había mencionado desde 2024, un año después de que el Atlas de Riesgo de Poza Rica diera a conocer el riesgo de la población ante el río Cazones.

En dicho documento se advertía de las inundaciones como el riesgo más alto, así como la fuerza de arrastre de la corriente y los escombros que pudieran llevar a su paso, en todo Poza Rica.

Estatua de Fernando Remes en Poza Rica es revelada en medio de la tragedia (Yamil Alil vía Facebook)

Fernando Remes mandó a construir su estatua desde 2024

La estatua de Fernando Remes se había anunciado desde 2024, para lucir en el Paseo de la Fama del Deporte en el parque Benito Juárez, igualmente en Poza Rica.

Junto a Fernando Remes se planeaban las estatuas de otras cuatro figuras deportivas destacadas de Poza Rica, lo que originó debate y que el monumento de bronce se detuviera.

Fernando Remes también explicó que no se iban a destinar recursos públicos, aunque la Dirección del Deporte de Poza Rica mencionó una colecta entre los directores.

Sin embargo, a inicios de octubre, se había mencionado que la estatua de Fernando Remes sí se construiría pero en el gimnasio municipal Miguel Hidalgo, la cual ya fue colocada pese a la desgracia.