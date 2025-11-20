Junior H -de 24 años de edad- ayuda a damnificados por inundaciones en Poza Rica e impulsa un proyecto de recuperación.

A un mes de las inundaciones que afectaron diversas zonas de Veracruz, Junior H impulsó una campaña de acción comunitaria a favor de los afectados.

Junior H impulsa las “Brigadas Sad Boys” para ayudar a la población de Poza Rica

Hace varios días, Junior H solicitó a sus fans a realizar brigadas de limpieza para ayudar a los damnificados de Poza Rica.

Las Brigadas Sad Boy lograron limpiar 130 viviendas que estaban cubiertas de lodo.

Junior H buscó crear esta iniciativa para ayudar y demostrar la unión entre los veracruzanos.

Las labores de limpieza continuarán en los siguientes días, ya que varias viviendas siguen afectadas.

Los fans de Junior H mencionaron que el cantante los impulsó a ayudar a la población e hicieron un llamado para que más personas se unan a las brigadas.

Junior H y la organización Rotaract Poza Rica buscan demostrar que la unión ciudadana puede ayudar a cientos de familias afectadas.

Junior H, cantante (Agencia México)

Junio H y Rotaract Poza Rica siguen ayudado a damnificados de Poza Rica

Las labores de limpieza de las Brigadas Sad Boys en Poza Rica iniciaron el 13 de noviembre y han limpiado más de 130 viviendas de las colonias:

Floresta

Gaviotas

Independencia

Palma Sola

Ignacio de la llave

Morelos

Granjas

La organización Rotaract Poza Rica agradeció el apoyo de Junior H en esta iniciativa, la cual busca que cientos de familias puedan regresar a sus actividades tras las lluvias que afectaron sus viviendas.