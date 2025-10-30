Al menos ocho municipios de Veracruz, entre ellos Poza Rica, se encuentran sin regresar a clases a tres semanas de las inundaciones del 10 de octubre:

Poza Rica Álamo Temapache Coatzintla El Higo Ilamatlán Texcatepec Zacualpan Zontecomatlán

Los motivos son diversos como: ausencia de limpieza, falta de rehabilitación, afectaciones estructurales en escuelas, infecciones y enfermedades de diverso tipo en niños.

De la misma manera, familias han relatado que han perdido todo, incluidos uniformes y útiles escolares de los estudiantes.

Revisan estructuras de escuelas en Veracruz

Protección Civil de Veracruz informó que si detecta que algunos planteles presenta fallas estructurales, procederá a cancelar clases por lo que la lista no es definitiva.

El Comité Estatal de Emergencias, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el gobierno del Estado de Veracruz, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), señalaron que no hay condiciones adecuadas para el regreso a clases por lo tanto sigue la suspensión.

El anuncio fue que las clases seguirían suspendidas del 27 de octubre al 1 de noviembre , no obstante, dejaron ver que se reservan el derecho de ampliar esta suspensión en fechas y municipios.

Poza Rica y otros municipios de Veracruz continúan entre el lodo a tres semanas de las inundaciones

Las tareas de limpieza en Veracruz se han complicado debido a que el drenaje no está funcionando lo que así vez impide que puedan limpiar sus casas pues las calles nuevamente se llenan de agua ante el grosor de la tierra seca que se convierte en lodo.

Durante la semana, se han visto acciones de limpieza en Poza Rica y municipios vecinos cuyas calles y casas continúan entre el lodo a tres semanas de la tragedia.

Personal de Protección Civil local tiene activas brigadas de limpieza así como del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.