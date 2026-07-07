Omar García Harfuch reveló avances en la investigación del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, quien fue privada de su libertad el 2 de junio en Veracruz.

Durante la mañanera del 7 de julio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya se logró la detención de ocho personas directamente relacionadas con el caso, mientras la fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo de restos óseos de Roxana Guzmán.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a periodistas a denunciar amenazas y solicitar protección.

García Harfuch confirma detenciones por caso de Roxana Guzmán

Omar García Harfuch compartió los avances en el caso de la periodista asesinada Roxana Guzmán.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió que ya hay 8 detenidos por el caso de Roxana Guzmán; se trata de la cumplimentación de órdenes de aprehensión contra personas directamente relacionadas con el asesinato de la periodista.

“Se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión van ocho detenidos al momento con participación directa faltan más personas por detener” Omar García Harfuch, secretario de seguridad ciudadana

Asimismo, reiteró que el Gabinete de Seguridad informó que se mantiene una comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nahle, asó como con la fiscalía del estado para dar seguimiento a estos hechos.

Sheinbaum pide a periodistas a denunciar amenazas y pedir protección

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un llamado a los periodistas a denunciar cualquier amenaza que sientan ante la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, la presidenta pidió a los comunicadores que, ante cualquier circunstancia de riesgo, se acerquen a pedir la protección necesaria.