La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las y los periodistas a pedir la protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) si están bajo alguna amenaza.

En su conferencia mañanera del 7 de julio, Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán y resaltó que es importante denunciar cualquier amenaza.

En lo que va de 2026, 3 periodistas han sido asesinados en México sin que al momento se haya condenado a los responsables de los homicidios.

Sheinbaum pide a periodistas a denunciar amenazas y pedir protección a Segob

Claudia Sheinbaum realizó un llamado a las y los periodistas a denunciar cualquier amenaza que sientan ante la Segob.

Asimismo, resaltó que la Segob dará todo el apoyo a los comunicadores para que tengan la protección necesaria para realizar su trabajo con seguridad.

“Pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo” Claudia Sheinbaum

Tres periodistas han sido asesinados en México durante 2026

Desde enero 2026 y hasta la fecha se han reportado los asesinatos de 3 periodistas en México; todos ellos el estado de Veracruz.

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