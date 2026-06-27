La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que se logró la detención de una sexta persona que, refirió, estaría implicada en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

Por medio de un comunicado, la dependencia estatal indicó que la captura se concretó gracias a los trabajos de inteligencia e investigación que se han desplegado en torno al caso.

Cabe destacar que la misma Fiscalía de Veracruz informó el 26 de junio que se desplegaron diferentes acciones que permitieron la captura de 5 personas implicadas en el secuestro de Roxana Guzmán.

Van seis detenidos por secuestro de Roxana Guzmán (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Sexta detenida en secuestro de Roxana Guzmán es una mujer

La mañana del viernes 26 de junio, la Fiscalía de Veracruz reportó que concretó la detención de José del Carmen “N”, uno de los implicados directos en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

Horas más tarde, el ayuntamiento de Ixhuatlán informó la captura de cuatro policías que estarían relacionados en el caso; por la noche, la Fiscalía de Veracruz informó de una sexta captura.

En el comunicado, la FGE explicó que en una tercera acción que se puso en marcha, fue detenida una mujer de nombre Karen “N”, también es señalada por su supuesta implicación.

“En otra acción, también fue detenida Karen ”N"" Fiscalía de Veracruz

Secuestro de Roxana Guzmán (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Sin embargo, en su reporte sobre las labores que se han ejecutado por el secuestro de Roxana Guzmán, no agregó detalles sobre la presunta participación de la mujer en el caso.

En tanto, confirmó que la sexta detenida, como el resto de asegurados, será puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se encargue de determinar su situación jurídica.

Van 6 detenidos por secuestro de Roxana Guzmán

Por su presunta participación directa en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, las autoridades detuvieron en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a José del Carmen “N”, alias Delta 7.

La captura del sujeto fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina y permitió la apertura de nuevas líneas de investigación que buscan avanzar en el caso.

Detienen a José del Carmen "N", presunto responsable de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

En paralelo, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste fueron arrestados, acusados de colaborar con el grupo armado que participó en la privación de la libertad de la periodista.

Los policías detenidos fueron trasladados a instalaciones federales, quedando a disposición de la autoridad ministerial mientras se integran pruebas sobre su relación con Roxana Guzmán.