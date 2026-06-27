El viernes 26 de junio, medios de comunicación reportaron que Roxana Guzmán fue localizada sin vida; sin embargo, la familia de la periodista advirtió que no se ha confirmado el hallazgo.

“Al momento las autoridades no nos han confirmado la localización de nuestra querida Roxana” Rubicela Ramírez Posada. Madre de Roxana Guzmán

Así lo dio a conocer Rubicela Ramírez Posada, madre de Roxana Guzmán, quien compartió un mensaje en redes sociales en el que resaltó que ninguna autoridad ha confirmado los hechos.

Por ello, la familia de la periodista llamó a los medios de comunicación a que ejerzan su trabajo de manera responsable y eviten generar daños por la información no confirmada que han difundido.

Periodista Roxana Guzmán: FGR atrae su caso (Redes sociales)

Mamá de Rozana Guzmán advierte que no ha sido notificada del supuesto hallazgo

La mañana del 2 de junio 2026, sujetos armados irrumpieron de forma violenta en el domicilio de Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz, directora del portal digital Pulso Informativo del Sureste.

Durante los hechos, los individuos se llevaron a la comunicadora, de quien 24 días más tarde —el 26 de junio— se reportó que habría sido localizada sin vida, hecho que su familia ya desmintió.

Rubicela Ramírez Posada emitió un mensaje en redes sociales en el que resaltó que pese a los reportes, ninguna autoridad o funcionario les ha informado el supuesto hallazgo.

“Las autoridades no nos han confirmado la localización de nuestra querida Roxana. Sabemos de la detención de los presuntos implicados, pero esperamos que las autoridades hagan su trabajo y no vamos a interferir en nada" Rubicela Ramírez Posada. Madre de Roxana Guzmán

En su publicación, la madre de Roxana Guzmán señaló que solo tienen información oficial sobre la detención de varios presuntos implicados en el secuestro, pero nada sobre la presunta localización.

Incluso, al insistir en la falta de un informe oficial, la mamá de la periodista señaló que permanece en constante comunicación la Fiscalía General de la República (FGR) y con la Fiscalía de Veracruz.

Mamá de Roxana Guzmán niega confirmación de hallazgo de su hija (Rubicela Ramírez Posada/Facebook)

Mamá de Roxana Guzmán pide a medios actuar de forma responsable

Tras advertir que hasta la tarde del 26 de junio no han recibido una confirmación oficial del supuesto hallazgo de Roxana Guzmán, la mamá de la periodista hizo un llamado a medios de comunicación.

Al concluir el pronunciamiento que difundió en Facebook, Rubicela Ramírez Posada pidió que reporteros y medios de comunicación actúen con responsabilidad y eviten difundir información no confirmada.

“Es por ello que pedimos de manera muy atenta y respetuosa, a reporteros y medios de comunicación que sean responsables a la hora de informar, para que no nos afecten como familia, recordando que Roxana tiene una madre, padre, hermanos e hijos<b>"</b> Rubicela Ramírez Posada. Madre de Roxana Guzmán

Así lo sentenció al señalar que la difusión de notas y reportes no verificados generan afectaciones a la familia, pues recordó que la periodista tiene hijos, hermanos y padres.