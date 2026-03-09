Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, reiteró sus acusaciones contra el diputado de Morena, a quien señala de haber intentado abusar sexualmente de ella en 2024.

“Esto no se acaba aquí. A Cuauhtémoc Blanco se le va a acabar el fuero” Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco

En entrevista para Azucena Uresti, Nidia Fabiola Blanco denunció que las autoridades no han presentado ningún avance en la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por abuso sexual.

A su vez, la media hermana de Cuauhtémoc Blanco retó al diputado federal a renunciar a su fuero constitucional para demostrar su inocencia, y así enfrentar las acusaciones en igualdad de condiciones.

Cuauhtémoc Blanco (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Nidia Fabiola Blanco responsabiliza a Cuauhtémoc Blanco de cualquier daño

En la misma entrevista, Nidia Fabiola Blanco responsabilizó al diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como a su hermano Ulises Bravo, de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia.

Nidia Fabiola Blanco denunció que, a pesar de que fue víctima de amenazas de Ulises Bravo tras exponer a Cuauhtémoc Blanco, las autoridades le retiraron la vigilancia policial que se le había asignado inicialmente.

“Él me había amenazado (Ulises Bravo), entonces seguridad yo no tengo y vuelvo a decir ahorita que cualquier cosa que me pase a mi familia, a mí, allegados, esto es Cuauhtémoc Blanco y Ulises Bravo” Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco

Asimismo, la media hermana de Cuauhtémoc Blanco denunció una presunta maniobra de las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México para detener los procedimientos en su contra, lo que, aseguró, lo favorece legalmente.

Por este caso, Nidia Fabiola Blanco sostuvo que existe una protección deliberada desde altos niveles del gobierno y del partido, lo que —afirmó— ha convertido a Cuauhtémoc Blanco en un personaje prácticamente intocable ante la ley.

Nidia Fabiola Blanco responde a iniciativa de Cuauhtémoc Blanco para castigar denuncias falsas

En respuesta al anuncio de Cuauhtémoc Blanco para presentar una iniciativa que sancione a quienes levanten falsos testimonios en temas de género, Nidia Fabiola Blanco lo retó a renunciar a su fuero

“Este señor quiere hacer esta iniciativa y demás, pues que la haga, pero que le quiten el fuero. Él dijo que él no necesitaba que lo defendiera nadie. Él lo dijo. Claro. No lo dije yo. Entonces va, haber que se quite el fuero y vamos a hacerlo con pruebas, pruebas que tenga él y pruebas que tenga yo” Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco